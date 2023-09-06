الرويلي يجري جولة تفقدية بعرعر ويتابع مشروعات إنشاء المساجد

أجرى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ ناصر بن حنيف الرويلي، جولات تفقدية بمدينة عرعر شملت متابعة إنشاء جامع النذير بحي الربوة، وكذلك جامع العساف بحي الروابي.

متابعة إكمال المشروع

ووجه الرويلي خلال جولته العاملين بسرعة متابعة إكمال المشروع وفق المعايير المطلوبة، مؤكداً في الوقت نفسه على تكثيف الجولات الرقابية ومواصلة الجهود من أجل العناية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله والحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة.

وأكد مدير عام الفرع الشيخ ناصر الرويلي أن هذه الجولات التفقدية تأتي بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وعلى حرصه وعنايته بالمساجد وفق توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

ورافق الرويلي خلال هذه الجولة التفقدية كلًا من مساعد المدير العام للشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ فيصل بن ناصر العنزي ومدير إدارة شؤون المتبرعين أحمد بن خلف العنزي ومدير إدارة الصيانة عبدالرزاق بن أحمد العنزي.