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ضمن منافسات دوري روشن

الرياض والفيحاء يسعيان لتعديل المسار

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
الرياض والفيحاء يسعيان لتعديل المسار
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا الرياض والفيحاء، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة الرياض والفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرياض والفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقناة الناقلة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

مباراة الرياض والفيحاء
موعد مباراة اليوم – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان يسعيان لتصحيح الأوضاع

ويدخل الرياض والفيحاء مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث اكتفى الفريقان بتحقيق فوز وحيد في الجولة الأولى، وعانيا بعد ذلك من تذبذب النتائج والأداء، ليتراجعا في الترتيب.

نجم الرياض صالح آل عباس
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والابتعاد عن المراكز الأخيرة، فيما يسعى الفيحاء لاستعادة توازنه بعد معاناته محليًا وخسارته ضد آهال في دوري أبطال آسيا.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @OptaArabi

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