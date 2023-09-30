الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد أبها

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها والرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الضيف لفوز صعب بهدف دون رد.
وانطلقت مباراة أبها والرياض التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة السادسة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أن يهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 48، إلا أن تسديدة أروش ماتيتش ذهبت خارج المرمى، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف، دون جدوى.
وتمكن صالح آل عباس من تسجيل الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 66، إلا أن الحكم ألغاه للتسلل، قبل أن ينجح أندري غراي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بخسارة أبها بهدف.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 6 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرياض إلى 7 نقاط، في المركز الثالث عشر.