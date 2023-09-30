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ضمن منافسات دوري روشن

الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد أبها

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها والرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الضيف لفوز صعب بهدف دون رد.

تعادل أبها والرياض

وانطلقت مباراة أبها والرياض التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة السادسة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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مباراة أبها والرياض
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، وأهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة أبها والرياض
جانب من المباراة – المصدر @abhaFC

غراي يسجل هدفًا قاتلًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أن يهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 48، إلا أن تسديدة أروش ماتيتش ذهبت خارج المرمى، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف، دون جدوى.

مباراة أبها والرياض
جانب من المباراة – المصدر @abhaFC

وتمكن صالح آل عباس من تسجيل الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 66، إلا أن الحكم ألغاه للتسلل، قبل أن ينجح أندري غراي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بخسارة أبها بهدف.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 6 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرياض إلى 7 نقاط، في المركز الثالث عشر.

أبها ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @AlRiyadhFC

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