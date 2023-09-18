الريال يقلب الطاولة على سوسيداد ويستعيد الصدارة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الريال ضد سوسيداد

وكان ريال سوسيداد سجل الهدف الأول عبر اللاعب أندير بارينتشيا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الريال هدفين عبر كل من فريدريكو فالفيردي وخوسيلو في الدقيقتين الـ 46 والـ 62.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الـ 11.

غياب 3 لاعبين عن نادي ريال مدريد

ودخل المرينغي، مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد أمس الأحد بدون 3 لاعبين من التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، وهم؛ فينيسيوس جونيور، أردا جولر وإيدير ميليتاو.

وجاءت قائمة المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد أمس، كالتالي؛ أندري لونين، كيبا أريزابالاغا، كانيزاريس، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جاسيا وروديجر.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمباراة سوسيداد أمس، كلًّا من؛ جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز وجونزالو.

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني انطلقت من أول أمس الجمعة بفوز رايو فاليكانو على ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد، وفي مباريات أمس فاز أتلتيك بيلباو على قاديش بثلاثية دون رد، وفاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون رد، وفاز ريال مايوركا على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز خيتافي على أوساسونا بنتيجة 3/ 2، وفاز فياريال على ألميريا بنتيجة 2/ 1، وفاز إشبيلية على لاس بالماس بهدف دون رد، وفاز الريال على سوسيداد بنتيجة 2/ 1.