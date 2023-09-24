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بعد تجاوز العربي بهدف قاتل

الريان القطري يواصل انطلاقته المميزة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
الريان القطري يواصل انطلاقته المميزة
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري تألقه محليًا، ونجح في حسم الكلاسيكو ضد العربي لصالحه في الوقت القاتل، ليتصدر دوري نجوم قطر.

الريان ضد العربي

ولعب الريان ضد العربي بالأمس على استاد “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ونجح في الفوز بهدف قاتل سجله الإسباني رودريجو مورينو عند الدقيقة 97 بعد تمريرة من أشرف بن شرقي.

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ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري بعشرة لاعبين لأكثر من 25 دقيقة، حيث تعرض لاعبه عبدالعزيز حاتم للطرد عند الدقيقة 73، إلا أن اللاعبين ظهروا بروح قتالية وإصرار كبير على مواصلة الانتصارات.

العربي ضد الريان القطري
جانب من المباراة – المصدر @AlrayyanSC

الريان القطري يتألق هذا الموسم

وبعد الفوز بالكلاسيكو، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان العلامة الكاملة في دوري نجوم قطر، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وينفرد بالصدارة، فيما تجمد رصيد العربي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز على المرخية بهدف دون رد، وتغلب على قطر بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا خارج ملعبه ضد الشمال بنتيجة 4\3، ثم العربي بـ1\0.

الريان القطري
لاعبو الريان – المصدر @AlrayyanSC

حضور جماهيري كبير

وشهدت مباراة الريان القطري ضد العربي حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وصل إلى 28 ألفًا و397 متفرجًا، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري، وأشعل الحضور أجواء الكلاسيكو، ما ساهم في الفوز القاتل.

الجماهير في مباراة العربي والريان
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @AlrayyanSC

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