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تنتهي في 31 ديسمبر المقبل

الزكاة تدعو للاستفادة من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
الزكاة تدعو للاستفادة من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات
المواطن - فريق التحرير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “استفد من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها في 31 ديسمبر 2023.

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تمديد مهلة إلغاء الغرامات

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2023م.

تمديد المبادرة

وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكّدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

 

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