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لا يلزم تقديم طلب للاستفادة منها

الزكاة تقدم توضيحًا بشأن مبادرة الإعفاء من الغرامات

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
الزكاة تقدم توضيحًا بشأن مبادرة الإعفاء من الغرامات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يلزم تقديم طلب للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات.

غرامة بقيمة 10 آلاف

جاء ذلك ردًّا على استفسارات مواطنة عبر منصة إكس، حيث وجهت سؤالًا عليها غرامة بقيمة 10 آلاف المؤسسة ما تغطي السداد كيف ممكن أقدم على إعفاء؟

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وقالت الهيئة: لا يلزم تقديم طلب للاستفادة من المبادرة، حيث يمكنك الاستفادة من المبادرة بعد تقديم جميع الإقرارات المستحقة وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط المبلغ لأصل الضريبة المستحقة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة: استفد من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها في 31 ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق، أعلنت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2023م.

تمديد المبادرة

وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكّدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

 

 

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