الزلازل تفاقم الحالة الصحية لمرضى القلب

حذر طبيب مصري مرضى القلب من سماع أخبار الزلازل، مؤكدًا أنها تتسبب في تفاقم حالتهم المرضية.

تقام الحالة الصحية

وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب: إن سماع أخبار الوفيات والزلازل والبراكين تؤدي إلى ارتفاع الضغط النفسي والعصبي لدى تلك الفئة من المرضى.

وأضاف ظريف، في تصريحات تلفزيونية، أن تلك النوعية من الأخبار المأساوية تشكّل عوامل مؤثرة في أمراض القلب.

وأردف أن الإنسان عندما يسمع أخبارًا سلبية تتضاعف الأمراض التي لديه مثل السكر والضغط، واصفًا ذلك بـالقشة التي تقصم ظهر البعير.

الزلازل تزيد أعداد المصابين

وكان أحد الأطباء قد أطلق تحذيرًا مشابهًا منذ نحو سنة، متناولًا أثر وقوع الهزات الأرضية في صحة مرضى القلب.

وبيَّن الدكتور أسامة عبدالعزيز، أستاذ القلب بكلية طب القصر العيني في مصر، أن تكرار وقوع الهزات الأرضية قد يضاعف عدد المصابين بأمراض القلب والشرايين.

وذكر عبدالعزيز، في تصريح صحفي، أن الهزات الأرضية التي ظهرت في مصر منذ نحو عشر سنوات أصابت المواطنين بالذعر والتخوف من تكرارها، مؤكدًا أن ذلك انعكس على طريقة استقبالهم لها، وفقًا لرويترز.

تأثيرات سلبية

وأردف أن الذعر له تأثيرات سلبية خاصة على القلب والدورة الدموية، موضحًا أنه يزيد ضربات القلب بصورة سريعة ومفاجئة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط عشوائيًّا.

واستعرض تقرير سابق لموقع Medical news today الطبي أبرز الأضرار الصحية والمخاطر المحتملة بعد وقوع الزلازل، موضحًا أن الكثيرين قد يتعرضون لاضطرابات نفسية بعد معايشة الزلزال.

وكشف عن أهم الأسباب المؤدية إلى تلك الاضطرابات، وهي فقدان الأحبة وصدمة الحادث المفاجئ، مؤكدًا أنها تجعل المرضى تحت وطأة اضطراب ما بعد الصدمة، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى كالقلق والاكتئاب.