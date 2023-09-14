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ظواهر جامحة لا يمكن توقعها

الزلازل مقدمات لدخول الأرض مرحلة الغليان

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
الزلازل مقدمات لدخول الأرض مرحلة الغليان
المواطن - فريق التحرير

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تحدث خبير بيئي عن الأسباب المناخية التي أدت إلى الزلازل التي شهدها العالم ابتداءً بزلزال سوريا وتركيا، وانتهاءً بزلزال المغرب، مفسرًا ذلك بأن الأرض دخلت مرحلة الغليان.

ظواهر جامحة

وأشار الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن العام الماضي شهد أكبر عدد حرائق غابات في كاليفورنيا وكندا، واصفًا تلك الظواهر بأنها مقدمات مناخية لظواهر جامحة.

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وذكر علام، في تصريحات تلفزيونية، أن سرعة الرياح والعواصف جزء من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ما سمَّاه التطرف المناخي الذي يحدث خلاله اندفاع كميات كبيرة من المياه.

وأردف أن الأشهر التسعة الأخيرة شهدت مقدمات لما يحدث حاليًّا من الحرارة في الشتاء وغيرها من الظواهر الغريبة، مؤكدًا أن القشرة الأرضية عبَّرت عن غضبها بالزلزال وانفصال الجزر.

واستبعد قدرة أي أحد على التنبؤ بمثل تلك الظواهر الغريبة، موضحًا أنها ظواهر جامحة لا يمكن توقعها بالدقة الكافية أو تحديد اليوم والساعة التي ستحصل خلالها.

وأفاد أن المؤشرات التي تظهر في المسطحات المائية يختلف بعضها عن بعض، فالبحر المتوسط مثلًا شبه مغلق وما يحدث فيه مختلف عن المحيط الهادي، محذرًا من أن العالم تحرَّك من تغير المناخ لغليان الكرة الأرضية.

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