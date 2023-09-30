الزمالك يتأهل بشق الأنفس لدور المجموعات في الكونفيدرالية

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري إلى مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه الصعب على فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ32 من عمر المسابقة.

وصعد الفريق الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 4-3 من مجموع مباراتي دور الـ32، وذلك بعد فوز أرتا سولار ذهابًا بثنائية نظيفة.

تأهل صعب لـ الزمالك

وفي مباراة اليوم، كان فريق أرتا سولار بدأ بالتسجيل عبر اللاعب وارساما حسن في الدقيقة الـ 16 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض الفريق الأبيض ونجح في إحراز 4 أهداف عبر كل من يوسف أوباما ومحمود عبدالرازق ” شيكابالا” وأحمد سيد زيزو والتونسي حمزة المثلوثي.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية.

لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم 16 سبتمبر الجاري حيث فاز أرتا سولار بثنائية دون رد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق أرتا سولار هدفين عبر كل من جابرييل دادزي ودواليه محمود في الدقيقتين الـ 50 والـ 60.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة برفقة فيوتشر، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في الدوري المصري موسم 2022/2023، فيما تأهل الأهلي وبيراميدز إلى دوري أبطال إفريقيا.