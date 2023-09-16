الزمالك يخسر أمام أرتا سولار بثنائية

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري للخسارة اليوم أمام مضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي بثنائية دون رد وذلك في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اهتزاز شباك الزمالك مرتين

وفي الشوط الثاني، سجل فريق أرتا سولار هدفين عبر كل من جابرييل دادزي ودواليه محمود في الدقيقتين الـ 50 والـ 60.

وأصبح الفريق الأبيض مطالبًا بالفوز بفارق 3 أهداف في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في جولة الإياب من أجل التأهل لدور ثمن النهائي في الكونفيدرالية.

وستقام مباراة العودة بين الزمالك وفريق أرتا سولار على ملعب القاهرة الدولي يوم 29 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ 32 في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة برفقة فيوتشر، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في الدوري المصري موسم 2022/2023، فيما تأهل الأهلي وبيراميدز إلى دوري أبطال إفريقيا.

لقب وحيد

ويملك الفريق الأبيض لقبًا وحيدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، توج به في عام 2019، بعد التغلب على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

ومر الفريق الأبيض بأزمات إدارية مؤخرًا وذلك بعد عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس للنادي كما تقدم بقية أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي ومنها حجز الأرصدة المالية لـ الزمالك في البنوك التي رفعها ممدوح عباس ضد النادي في الفترة الماضية.