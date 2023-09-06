Icon

السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين Icon مقتل وتشريد 1627 برازيليًّا بسبب الإعصار Icon فيتامين سي يحفز الأورام السرطانية Icon تلميح مثير من وليد الفراج حول صفقة محمد صلاح والاتحاد Icon دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات Icon عبدالرحمن العبيد مرشح لمغادرة الهلال Icon البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري Icon إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة Icon وصول 50 ألف مهاجر لإيطاليا خلال شهرين Icon لحظة هروب عاملات منزليات من منزل كفيلهن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة

السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدثت شركة مايكروسوفت عن السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين.

اختراق صيني

وقالت، في منشور نُشر أمس: إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

قد يهمّك أيضاً
ببغاء يسجن امرأتين في بريطانيا

ببغاء يسجن امرأتين في بريطانيا

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

وذكرت أن حساب المهندس قد تم اختراقه من قِبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة-0558.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا: إن العاصفة-0558 سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف