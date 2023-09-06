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تحدثت شركة مايكروسوفت عن السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين.
وقالت، في منشور نُشر أمس: إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.
وذكرت أن حساب المهندس قد تم اختراقه من قِبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة-0558.
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا: إن العاصفة-0558 سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.