السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا

كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن فصل الخريف سيبدأ السبت المقبل فلكيًا.

وتوقع القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، ارتفاع درجات الحرارة على الرياض ونجران بدرجتين عن المعدل، ودرجة ونصف على باقي المناطق.

كما توقع متحدث الأرصاد ارتفاع في معدلات هطول الأمطار من (50-60)% على الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من الرياض ومكة المكرمة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.