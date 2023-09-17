أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يترأس وفد السعودية باجتماعات الأمم المتحدة برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر
كشف المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن فصل الخريف سيبدأ السبت المقبل فلكيًا.
وتوقع القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، ارتفاع درجات الحرارة على الرياض ونجران بدرجتين عن المعدل، ودرجة ونصف على باقي المناطق.
كما توقع متحدث الأرصاد ارتفاع في معدلات هطول الأمطار من (50-60)% على الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من الرياض ومكة المكرمة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.