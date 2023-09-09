برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء ملكية الإبل غير المرقمة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الوزارة، أن يوم السبت 8 ربيع الأول 1445هـ. الموافق 23 سبتمبر 2023م، سيكون إجازة بمناسبة اليوم الوطني.
وقالت الوزارة في بيان لها: “تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص وغير الربحي, وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأضافت الموارد البشرية : “على كل صاحب عمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة”.