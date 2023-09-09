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للقطاعين الخاص وغير الربحي

السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة، أن يوم السبت 8 ربيع الأول 1445هـ. الموافق 23 سبتمبر 2023م، سيكون إجازة بمناسبة اليوم الوطني.

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إجازة اليوم الوطني

وقالت الوزارة في بيان لها: “تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص وغير الربحي, وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأضافت الموارد البشرية : “على كل صاحب عمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة”.

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