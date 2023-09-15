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اختتم مشاركته في معرض سيتي سكيب

السجل العقاري: جاهزية 80% من العقارات للتسجيل خلال 5 سنوات

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
السجل العقاري: جاهزية 80% من العقارات للتسجيل خلال 5 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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اختتم السجل العقاري مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي أقيم في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، بتوقيع مذكرة تفاهم، والكشف عن مستهدفاته خلال الــ 5 سنوات المقبلة بإعلان جاهزية نحو 80% من العقارات في مختلف مناطق ومدن المملكة للتسجيل العقاري.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش معرض سيتي سكيب العالمي، وقعّ السجل العقاري ممثلًا في الرئيس التنفيذي الدكتور محمد السليمان، مذكرة تفاهم مع مجموعة روشن العقارية، تهدف إلى تعزيز العلاقة والتعاون بينهما في تطوير وتنمية القطاع العقاري، ووضع إطار تعاون مشترك لدعم تنفيذ وتسريع أعمال التسجيل العيني للعقارات الواقعة في نطاق أعمال ومشاريع روشن العقارية.

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قمة نيوم

من جهة أخرى تحدث الرئيس التنفيذي لــ السجل العقاري في قمة نيوم لبناء المستقبل، عن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وأثر تطبيق منظومة السجل العقاري عليه، مؤكدًا أنها سترسم صورة مشرقة للعمليات العقارية، وستمكن الراغبين في شراء عقارات من القيام بعملياتهم بسهولة تامة، وستتيح لهم وصفًا دقيقًا لأسعار العقارات وأوصافها وكل التغيرات التي تطرأ عليها مما سيعزز من الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وسيستفيد من ذلك مالك العقار والمشتري والمطور المحلي والمستثمر الأجنبي.

بنك بيانات عقاري

وقال السليمان: إن السجل العقاري سيسهم في بناء مورد بيانات ضخم وسيعمل كــ بنك بيانات عقاري يقدم تقارير تحليلية لفهم السوق بذكاء من خلال تمكين البيانات الذكية، ما سيضمن الدقة والموثوقية وحقوق المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري من خلال برنامج الملكية المطلقة. وعند تحقيق هذا الهدف، يمكن للسجل العقاري تقديم خدمات معاملات متتالية من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

وأضاف أن منظومة السجل العقاري ستسهم في تعزيز شفافية السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير دليل نهائي لملكية العقار بما يضمن حماية الحقوق، ويقلل النزاعات، ويبسط عمليات نقل الملكية ويعزز دقة وشفافية البيانات العقارية. فحن نهدف إلى بناء منصة تحتوي على جميع بيانات العقارات في المملكة، تعتمد على الرقمنة وتتبنى أفضل الممارسات العالمية، وكذلك أن يلعب السجل العقاري دورًا حاسمًا في تطوير المدن الذكية كمدينة نيوم التي تعد أيقونة عالمية للمدن الذكية.

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