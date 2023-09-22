السجن سنة و3 آلاف ريال عقوبة إهانة العلم الوطني

جددت النيابة العامة التذكير بعقوبة إهانة العلم الوطني السعودي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، كما يحظر بشتى الطرق استعمال العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.

وأوضحت النيابة، أن عقوبة من يسقط العلم أرضًا السجن لمدة تصل إلى سنة أو فرض غرامة بقيمة 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

احتفالات اليوم الوطني

يذكر أن المملكة بجميع جهاتها ومؤسساتها ستقوم بالاحتفال بـ اليوم الوطني الـ 93 غدًا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

ويستذكر أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه اليوم، هذا المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، وطامحين لمستقبل يحقق أحلامهم ويرسم طريقًا ذا خطى ثابتة للأجيال المتعاقبة، تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم، ليعيشوا بكرامة وعزة وسلام وأمان.