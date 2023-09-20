Icon

أذربيجان تؤيد تطبيع العلاقات مع أرمينيا Icon السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية Icon العثور على دبابة إسرائيلية مسروقة في محل للخردة Icon العلا من حلم إلى أهم الوجهات السياحية العالمية Icon وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر واس Icon توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة غدًا Icon أسرة أمريكية تقاضي جوجل بتهمة الإهمال Icon فوز قاتل لـ ريال مدريد ضد يونيون برلين Icon احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين Icon 10 جامعات تودع مكافأة سبتمبر غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صدر الحكم بعد إحالته إلى المحكمة المختصة بالدمام

السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المحكمة المختصة بالدمام حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لمقيم يقوم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة وصناعة وطباعة أغلفة لعبوات مستحضرات بيطرية بقصد الغش، وصدر الحكم بعد إحالة المندوب إلى المحكمة المختصة بالدمام من قبل النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بعد أن تم ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام، أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.

إجراءات الاستدلال

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تبين بعد استكمال إجراءات الاستدلال، حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ آخر لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا

جامعة أم القرى تُعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا

تفاصيل المخالفات

وأكدت أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق أي مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، بأن “كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة”.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في...

السعودية اليوم
فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة
الرياضة

فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة

الرياضة
ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر بنيويورك
العالم

ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر...

العالم
جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم الأيتام والأسر الفقيرة
السعودية اليوم

جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم...

السعودية اليوم
شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها
العالم

شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر...

العالم
ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم
آخر الاخبار

ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم

آخر الاخبار
تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل
تكنولوجيا

تحديث جديد لـ “آي أو إس 17”...

تكنولوجيا
مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير...

أخبار رئيسية