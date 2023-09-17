السجن 25 سنة وغرامة 500 ألف ريال لمن زيف أو قلد نقودًا

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حذرت النيابة العامة من تزييف أو تقليد النقود المتداولة، وأكدت أن من يخالف ذلك يعاقب قانونًا.
وقالت النيابة العامة في منشور عبر منصة إكس: يُعاقب كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة “سنتين” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.