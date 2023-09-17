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السجن 25 سنة وغرامة 500 ألف ريال لمن زيف أو قلد نقودًا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
السجن 25 سنة وغرامة 500 ألف ريال لمن زيف أو قلد نقودًا
المواطن - فريق التحرير

حذرت النيابة العامة من تزييف أو تقليد النقود المتداولة، وأكدت أن من يخالف ذلك يعاقب قانونًا.

تزييف نقود

وقالت النيابة العامة في منشور عبر منصة إكس: يُعاقب كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

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حيازة المخدرات

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

إدانة المتهمين

وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة “سنتين” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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