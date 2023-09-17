عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الأمن الداخلي في الصومال السجن 25 عامًا عقوبة تزييف العملة السعودية نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا كريم بنزيما: متحمسون لمواجهة أجمك غدًا ميتروفيتش: سعيد بأنني جزء من مجموعة الهلال إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في الشرقية وجازان جيسوس: نسعى للفوز في مواجهة الغد وغياب الدوسري مؤثر تكليف فريد الغامدي رئيسًا لجامعة أم القرى خارجية الكويت : نتابع حالة مواطن تعرض للاعتداء في تركيا غموض موقف نيمار من المشاركة ضد نافباخور
حذرت النيابة العامة، من تزييف العملة السعودية، مؤكدة أن عقوبته السجن لمدة 25 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
وقالت النيابة العامة إن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.
وأضافت أن كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائلة أو أدواته بسوء نية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 25 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.