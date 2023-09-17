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مع غرامة تصل إلى نصف مليون ريال

السجن 25 عامًا عقوبة تزييف العملة السعودية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
السجن 25 عامًا عقوبة تزييف العملة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت النيابة العامة، من تزييف العملة السعودية، مؤكدة أن عقوبته السجن لمدة 25 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.

تزييف النقود

وقالت النيابة العامة إن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.

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عقوبة التزييف

وأضافت أن كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا في السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائلة أو أدواته بسوء نية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 25 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

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