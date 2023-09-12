السجن 5 سنوات عقوبة التحرش في مكان العمل أو الدراسة

أكدت النيابة العامة، تشديد عقوبة جريمة التحرش إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

عقوبة المتهم بالتحرش

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة “إكس”، إنه يعاقب المتهم بالتحرش إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

ودعت الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، لافتة إلى أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

تعريف جريمة التحرش

وكانت النيابة العامة عرفت في وقت سابق، جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.