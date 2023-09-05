السجن 5 سنوات عقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص

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أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
وقالت النيابة العامة إنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي.
وأضافت أن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية وهي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق، حظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
وأكدت النيابة أنه يحظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
من جانبه، قال المحامي سعود الغزي إن هذا التحذير جاء متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لحماية اختلاط الأعراض والأنساب.