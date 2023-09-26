السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان

وصل أول سفير للسعودية لدى فلسطين، نايف بن بندر السديري، اليوم، إلى الضفة الغربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفسطيني محمود عباس.

وقال السفير السديري عبر حسابه بمنصة “إكس”: من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد.

وأرفق السفير السديري تغريدته بصور تجمع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

أوراق اعتماده كسفير

من جهته، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بسفير المملكة، مشيراً إلى أن الأخير سيقدم أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس عباس.

ومن المنتظر أن يلتقي السديري، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية مع الوزير رياض المالكي، لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده، وبعد ذلك سيسلم الأوراق لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله.