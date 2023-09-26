Icon

السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030 Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك الصباح Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس Icon ياسر المسيليم يهاجم إدارة الأهلي بعد رحيله Icon نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة Icon موعد مباريات الأربعاء في كأس الملك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية Icon جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين Icon %58 نموًا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية خلال 7 أشهر Icon فيصل بن نواف: سخروا كل الإمكانيات لإنجاز مشروع مطار الجوف الجديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيقدم السفير أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس الفلسطيني

السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
السديري بعد وصوله الضفة الغربية: أجمل التحيات من أرض كنعان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل أول سفير للسعودية لدى فلسطين، نايف بن بندر السديري، اليوم، إلى الضفة الغربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفسطيني محمود عباس.

وقال السفير السديري عبر حسابه بمنصة “إكس”: من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد.

قد يهمّك أيضاً
رئيس قبرص يبحث مع فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس قبرص يبحث مع فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات الثنائية

محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال

محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال

وأرفق السفير السديري تغريدته بصور تجمع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

أوراق اعتماده كسفير

من جهته، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بسفير المملكة، مشيراً إلى أن الأخير سيقدم أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس عباس.

ومن المنتظر أن يلتقي السديري، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية مع الوزير رياض المالكي، لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده، وبعد ذلك سيسلم الأوراق لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب