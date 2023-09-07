السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة أولويات ولاة أمرنا

شارك رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في الحفل الختامي لتكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ 43 بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكرم نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بالجائزة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الاهتمام بالقرآن الكريم

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله-

وأوضح أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لحفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام؛ جسد عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكتاب الله تعالى.

تكريم الفائزين وحفظة القرآن

وكرم الأمير بدر بن سلطان‬⁩ بن عبدالعزيز، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ43 بالمسجد الحرام بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولةً حول العالم،بحضور عدد من أصحابِ السموِّ والمعالي والفضيلة العلماء والمشايخ.