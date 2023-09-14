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عقب الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف وجرح المئات

السديس: توجيه القيادة بدعم ليبيا امتداد لدعمها المتواصل لجميع الدول

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
السديس: توجيه القيادة بدعم ليبيا امتداد لدعمها المتواصل لجميع الدول
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشؤون الدينية الدكتور عبدالرحمن السديس، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا، وأودت بحياة الآلاف، وجرح المئات؛ يُعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ووقوفها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

ودعا رئيس الشؤون الدينية أن “يقي المسلمين والإنسانية الزلازل والكوارث والأزمات والحوادث، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم بأسره من كل مكروه، وأن يلطف بإخواننا المتضررين من الفيضانات، وأن يرحم موتاهم، ويشافي مرضاهم، ويعافي جرحاهم؛ إنه جواد كريم”.

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وقال الشيخ السديس : “نسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، خير الجزاء، لما يوليانه للمحتاجين والمتضررين من حرص واهتمام في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما”.

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