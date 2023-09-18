السديس: حب الوطن واجب ديني والتسامح نهج بلادنا المباركة

أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجًا منوعًا للاحتفاء باليوم الوطني ال ٩٣ للمملكة العربية السعودية، بما يليق بمكانتها، حيث يتضمن العديد من البرامج والفعاليات، والمناشط والندوات، وحلقات النقاش والمحاضرات، والمسابقات؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن، وتأصيله كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

الاستعداد لليوم الوطني الـ93

وأكَّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: أن الرئاسة أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني ( نحلم ونحقق)، وحشدت كل جهودها لإبراز مخرجات هذا اليوم المبارك، بحزمة من البرامج والفعاليات والمناشط والمسابقات؛ بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى، العزيزة على قلوبنا جميعًا.

حب الوطن من الدين

وقال رئيس الشؤون الدينية: “إن حب الوطن من الدين، ومن رسالته السمحة الوسطية”، مؤكدًا: أن مناشط اليوم الوطني، تتضمن العديد من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش، والمحاضرات والمسابقات، التي تأصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتحقيق اللحمة الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة، وإثراء تجربة المنسوبين الدينية والوطنية.

وتتضمن محاور اليوم الوطني، حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز المملكة العربية السعودية الدينية ومميزاتها، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية، فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.