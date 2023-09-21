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أكد أن خدمة الحرمين الشريفين واجب على الجميع

السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشوون الدينية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها؛ شرفها المولى سبحانه بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما.

وأوضح السديس أن القيادة الرشيدة جعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت كافة الجهود والإمكانات، لتوفير وسائل الراحة والطمأنينة للقاصدين والمعتمرين؛ لأداء مناسكهم في أجواء دينية تعبدية خاشعة.

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إشادة بلقاء ولي العهد

وأشاد رئيس الشوون الدينية، بمضامين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، وتأكيده على الثوابت الدينية والقيم الإسلامية النبيلة، والمرتكزات الوطنية، وتشرف السعودية بخدمة الحرمين الشريفين ورؤيتها المستقبلية 2030 المرتكزة على التطوير والازدهار؛ والجمع بين الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية والعالمية.

وثمَّن جهود ولي العهد في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وحرصه الكبير على أن يؤدي المعتمرون والزائرون شعائرهم الدينية بسكينة وطمأنينة.

خدمة الحرمين واجب

ونوه بما ذكره ولي العهد في لقائه من أن خدمة الحرمين الشريفين واجب على كل أبناء الشعب السعودي، مضيفًا: “هذا هو ديدن قيادتنا الحكيمة، والشعب السعودي الأصيل”.

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