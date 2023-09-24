السديس في ذكرى اليوم الوطني: المواطنة الحقة شراكة في الحياة والمصير والتحديات

تحتفي رئاسة الشؤون الدينية غدًا الاثنين باليوم الوطني الـ93 (نحلم ونحقق) عن بعد، عبر إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات، والأنشطة والندوات، وحلقات النقاش والمسابقات، تحت شعار “الوطن ولاء وانتماء”؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن وتأصيله، كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

توحيد البلاد والصفوف

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: “إننا نتذكر في مثل هذا اليوم الانطلاق إلى توحيد القلوب المؤمنة، بتوحيد هذه البلاد الغالية، وتوحيد الصفوف قوةً وعزمًا، بجهود الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وطيب ثراه- برأب الصدع بين مختلف الأفراد والجماعات والقبائل، وسار على نهجه القويم أبناؤه البررة من بعده، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب القرارات الحازمة، والمشروعات العملاقة العظيمة، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرأي الحصيف السديد، والعمل الصالح الرشيد”.

الانتماء الوطني والإحساس بالمسؤولية

وأضاف: “أن الانتماء الوطني إحساس بالمسؤولية، وقيام بالواجبات، فالمواطنة الحقة شراكة بين أبناء الوطن في الحياة والمصير والتحديات، وفي المقدرات والمكتسبات والمنجزات، وفي الحقوق والواجبات، ووضع الرؤى المستقبلية، ورسم الخطط الاستراتيجية، والاستثمارات الحضارية، والمنشآت الرقمية التقنية، إلى غير ذلك من الفاعلية والإيجابية، والإسهامات الإنتاجية التي تحفز على التنمية، واستثمار التقانة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومواكبة الثورة التقانية، والتنمية المستدامة، والتطور الحضاري العالمي، في استمساك بالأصول والكليات، وسعة في الفروع والجزئيات”.

محاور فعاليات اليوم

وستتضمن اللقاءات الإثرائية، والفعاليات والأنشطة العديد من المحاور؛ منها: محور “حب الوطن المفهوم والتأصيل”، حيث سيتحدث الدكتور عمر خرماني عن هذا المحور، فيما سيتحد الشيخ أ.د. أحمد الغامدي عن محور “مكانة ولاة الأمر، والعلاقة بين الحاكم والوطن والمواطن”.

أما في محور “حقوق الراعي والرعية والوطن”، فستتحدث كل من الدكتورة العنود العبود، والدكتورة زينب قاضي، أما الدكتور عبدالرحمن الشهري، فسيلقي الضوء على محور “المملكة العربية السعودية الحلم والطموح والرؤية”، فيما سيتحدث الشيخ الدكتور ماجد السعيدي عن محور “التوحيد في شعار المملكة العربية السعودية”، وفي محور “إعزاز الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين” فسيتحدث الشيخ الدكتور أحمد الشويعر.

أما الشيخ الدكتور ناصر الزهراني فسيتحدث عن “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الشؤون الدينية”، فيما سيتحدث الشيخ الدكتور محمد الخضيري عن “مسؤولية رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل رسائل الحرمين الشريفين الدينية والقيمية”.

وسيلقي الشيخ عبدالله الصولي الضوء على “رئاسة الشؤون الدينية بين الرسالة العالمية، وإثراء التجربة الدينية”، وسيتحدث الشيخ الدكتور عبدالرحمن عقيل عن “قيم المواطنة، وتنميتها في المجتمع السعودي”.