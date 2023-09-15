السديس للقيادات الدينية: هيئوا الأجواء التعبدية لقاصدي الحرمين

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مع زيادة أعداد المعتمرين المتوقعة، رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين يوم الجمعة والقاصدين والمعتمرين، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.
وتابع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع كافة قطاعات المنظومة الدينية؛ لتعضيد الخدمات الدينية ليوم الجمعة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصد الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.
كما وضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.
وأكملت منصَّة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية fm، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.
وأنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها، لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًّا.