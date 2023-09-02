السديس يطلع الفوزان على الخطط النوعية لـ الشؤون الدينية

وصف الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للفتوى، القرار الصادر من مجلس الوزراء، باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه قرار سيعظم رسالة الحرمين الشريفين الدينية ويعمِّقها، ويثري تجربة القاصدين والزائرين دينيًا، ويعزز رسالة الإسلام الوسطية عالميًا.

دعم القيادة للحرمين

وأكد الشيخ الفوزان خلال لقائه مع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس أن القرار جاء امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة للحرمين الشريفين دينيًا، وبما يصب في خدمة وراحة قاصديهما؛ من الحجاج والمعتمرين والزائرين. سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وقاصديهما.

وحث الفوزان خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية على ضرورة تعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية عالميًا، وإيصال رسالة الإسلام الأصيلة، وقيمه المثلى إلى الناس جمعاء، من مهد الرسالة الخالدة ومنبعها، داعيًا الله له ولرئاسة الشؤون الدينية بالتوفيق والسداد، والإعانة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ في خدمة الحرمين، وقاصديهما دينيًا، وإيصال رسالتهما عالميًا.

وكان رئيس الشؤون الدينية الشيخ السديس قد قام بزيارة الشيخ الدكتور صالح الفوزان؛ وذلك في أول لقاءٍ معه بعد تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية.

آراء مضيئة

واستضاء رئيس الشؤون الدينية، بآراء الشيخ صالح الفوزان، إزاء تعظيم المنجزات الدينية، والدعوية والتوعوية، والتوجيهية والإرشادية، وتدعيم المحاضرات الدينية، والدروس العلمية، ومحاربة الانحلال والإلحاد؛ في رسالة الحرمين الشريفين الدينية.

وتلقى رئيس الشؤون الدينية خلال اللقاء، توجيهات الشيخ الفوزان، حيال كل ما يخدم الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين، وسبُل إيصال رسالتهما الدينية عالميًا.

تبني وسطية الإسلام

وأطلع ‫رئيس الشؤون الدينية من جهته الشيخ الفوزان على الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المعدة، والمتعلقة ببث ونشر رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية إلى العالم، وتبني وسطية الإسلام وقيمه الأصيلة، وتعميق رسالته السمحة، وغرس محاسنه الحميدة، وإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين دينيًا.

وثمَّن الشيخ الدكتور صالح الفوزان، جهود رئاسة الشؤون الدينية المبذولة، وما تعِده لأجل تعزيز رسالة الإسلام ووسطيته واعتدال منهجه، ونبذ التطرف والغلو بمختلف أشكاله وألوانه، المضرة بسلامة المجتمعات؛ من البرامج والخطط النوعية الاستراتيجية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية إلى العالمين.

وهنأ الشيخ الدكتور صالح الفوزان، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، متمنيًا له دوام التوفيق.