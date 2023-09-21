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أعتقد أن أمريكا تؤمن بنفس الشيء

السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة
المواطن - فريق التحرير

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة، مضيفا “أعتقد أن أميركا تؤمن بنفس الشيء”.

العلاقات بين السعودية والصين

وقال ولي العهد لقناة فوكس نيوز: “إن تطور العلاقات بين السعودية والصين، ليس على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني”.

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وتابع أن الرئيس الصيني “يبذل قصارى جهدة لخدمة بلاده كونه يريد لها النجاح والنمو، وأن لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة”.

الممر الاقتصادي وحركة التجارة

وتطرق ولي العهد لاتفاقية الممر الاقتصادي الذي يربط السعودية بالهند وأوروبا، حيث أكد أن المشروع الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وبأوروبا مهم، وسيختصر الحركة الاقتصادية ما بين 3 إلى 6 أيام، وإن اللوجستيات مهمة جدًا وهناك اتفاقيات مع دول ومناطق أخرى، حتى تتأكد من وصول السلع بالوقت المناسب.

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