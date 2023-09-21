محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية بايدن ونتنياهو يناقشان سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر الإدارة الأمريكية : المحادثات بين إسرائيل والسعودية أمر جيد للمنطقة بأكملها المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة، مضيفا “أعتقد أن أميركا تؤمن بنفس الشيء”.
وقال ولي العهد لقناة فوكس نيوز: “إن تطور العلاقات بين السعودية والصين، ليس على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني”.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لفوكس نيوز: #السعودية تؤمن بمبدأ #الصين الواحدة.. وأعتقد أن أميركا تؤمن بنفس الشيء#العربية pic.twitter.com/mU8FGTi7m4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 21, 2023
وتابع أن الرئيس الصيني “يبذل قصارى جهدة لخدمة بلاده كونه يريد لها النجاح والنمو، وأن لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة”.
وتطرق ولي العهد لاتفاقية الممر الاقتصادي الذي يربط السعودية بالهند وأوروبا، حيث أكد أن المشروع الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وبأوروبا مهم، وسيختصر الحركة الاقتصادية ما بين 3 إلى 6 أيام، وإن اللوجستيات مهمة جدًا وهناك اتفاقيات مع دول ومناطق أخرى، حتى تتأكد من وصول السلع بالوقت المناسب.
ماذا سيقدم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا للعالم؟ #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/487qrg8sT1
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023