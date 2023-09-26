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أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين

السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع البحرين بالحدود الجنوبية

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع البحرين بالحدود الجنوبية
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المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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وأكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

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