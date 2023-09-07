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بعلاوة 3.60 دولار للبرميل فوق عمان ودبي

السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في أكتوبر

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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أكد بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية للنفط أن المملكة رفعت، يوم الأربعاء، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أكتوبر بواقع 10 سنتات للبرميل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

أسعار البيع الرسمية

وأوضحت 5 مصادر من قطاع التكريرن أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف قد يزيد نحو 45 سنتا للبرميل عن الشهر السابق، وهو ما سيكون أعلى سعر لذلك الخام منذ بداية العام، وفقا لـ”رويترز”.

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وعادة ما تحدد أسعار البيع الرسمية لأرامكو السعودية الاتجاه للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام المتجه إلى آسيا.

تمديد الخفض النوعي

ومددت السعودية وروسيا الثلاثاء تخفيضاتهما الطوعية للنفط حتى نهاية العام، الأولى بمقدار مليون برميل يوميا والثانية 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خفض أبريل الذي اتفق عليه منتجون في تحالف أوبك+ ويستمر حتى نهاية عام 2024.

وقد أدت التخفيضات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 90 ​​دولارا للبرميل، لكنها تراجعت بعد ذلك.

وقفزت خامات الشرق الأوسط القياسية يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن تؤدي التخفيضات الجديدة إلى تقليص إمدادات الخام مجددا، خاصة الخامات عالية الكبريت، في السوق العالمية.

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