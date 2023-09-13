السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لـ 2024 Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كامل أعضاء الجسم رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم بلدية قنا: إتلاف الممشى الجديد وراءه المقاول المنفذ للمشروع عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت إيطاليا تهزم أوكرانيا بصعوبة مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024 م.
جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبد الله السلمان، اليوم الثلاثاء، في عاصمة كينيا نيروبي.
وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تطور هذا اليوم ليصبح واحدًا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.