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للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل في البيئة

السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لـ 2024

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لـ 2024
المواطن - واس

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أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024 م.

جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبد الله السلمان، اليوم الثلاثاء، في عاصمة كينيا نيروبي.

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دور حيوي

وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

اليوم العالمي للبيئة

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تطور هذا اليوم ليصبح واحدًا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

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