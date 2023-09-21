Icon

انطلاق تمرين “أسد الجنوب 4” بين السعودية وفرنسا Icon نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله Icon الاستعدادات النهائية لفعاليات الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 Icon السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر Icon نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال Icon الفراج عن لقاء محمد بن سلمان: التاريخ يُكتب الآن في رياضة بلادنا Icon السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030 Icon ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض Icon الخطوط السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتأكيد مقولة أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، أن السعودية تستعد لإطلاق خطة رؤية 2040 خلال عامي 2027 و2028 لأن معظم أهداف رؤية 2030 تحققت ومنها ما قارب الوصول.

وقال البوعينين في تصريحات لقناة “الإخبارية” إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ماضٍ في تنفيذ رؤيته التي أطلقها من قبل وبما يحقق مصالح السعودية ومصالح الشعب السعودي.

قد يهمّك أيضاً
إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر

إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي

وأضاف أن ولي العهد همه الأول أن تكون السعودية في مقدمة الدول اقتصاديًا، سياسيًا، أمنيًا، وتنمويًا، مؤكدًا أن هذا جزء من طموجه الأكبر لنتحدث اليوم عن مرحلة جديدة من بعد 2030 وهو الوعد الذي أطلقه ولي العهد في عام 2021.

تحقيق معظم أهداف رؤية 2030

وأضاف أنه الآن يتم النظر لـ 2040، نظرًا لأن غالبية أهداف رؤية السعودية 2030 يبدو أنها ستتحقق قبل عام 2030، فمعظم أهداف رؤية 2030 تحققت ومنها ما قارب الوصول.

وأشار “بالتالي لن يكون هناك ركود في التنمية المستدامة، بل يجب أن يكون هناك أيضًا أهداف تضاف لأهداف 2030 للوصول بها وتحقيقها قبل 2040”.

ولفت “باختصار شديد أن ولي العهد يقود السعودية إلى تحقيق أهداف لم تتحقق من قبل وهذا يعزز ما قاله بأن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21”.

الإعلان عن رؤية 2040

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.

أعلى معدل نمو

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار