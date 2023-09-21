السعودية تستعد لرؤية جديدة مع قرب الوصول لأهداف 2030

أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، أن السعودية تستعد لإطلاق خطة رؤية 2040 خلال عامي 2027 و2028 لأن معظم أهداف رؤية 2030 تحققت ومنها ما قارب الوصول.

وقال البوعينين في تصريحات لقناة “الإخبارية” إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ماضٍ في تنفيذ رؤيته التي أطلقها من قبل وبما يحقق مصالح السعودية ومصالح الشعب السعودي.

وأضاف أن ولي العهد همه الأول أن تكون السعودية في مقدمة الدول اقتصاديًا، سياسيًا، أمنيًا، وتنمويًا، مؤكدًا أن هذا جزء من طموجه الأكبر لنتحدث اليوم عن مرحلة جديدة من بعد 2030 وهو الوعد الذي أطلقه ولي العهد في عام 2021.

تحقيق معظم أهداف رؤية 2030

وأضاف أنه الآن يتم النظر لـ 2040، نظرًا لأن غالبية أهداف رؤية السعودية 2030 يبدو أنها ستتحقق قبل عام 2030، فمعظم أهداف رؤية 2030 تحققت ومنها ما قارب الوصول.

وأشار “بالتالي لن يكون هناك ركود في التنمية المستدامة، بل يجب أن يكون هناك أيضًا أهداف تضاف لأهداف 2030 للوصول بها وتحقيقها قبل 2040”.

ولفت “باختصار شديد أن ولي العهد يقود السعودية إلى تحقيق أهداف لم تتحقق من قبل وهذا يعزز ما قاله بأن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21”.

الإعلان عن رؤية 2040

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.

أعلى معدل نمو

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.