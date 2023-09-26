السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي

استعرض اليوم الأول من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 بدبي، في جلساته المختلفة صناعة الأغذية والمشروبات في السعودية، حيث ركز المشاركون من كبار المسؤولين في القطاع على تعزيز الأمن الغذائي وإنشاء قطاع غذائي مرن.

وأوضح مسؤول قطاع الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة عبدالله المبارك لـ “قناة الإخبارية” أن الوزارة لديها استراتيجية وطنية للصناعة، فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية الذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 78 مليار ريال، بالإضافة للالتقاء بالشركات وجذب الفرص الاستثمارية.

مشاركة سعودية

المشاركة السعودية بالمؤتمر تهدف لتسليط الضوء على الطاقات الكامنة في المملكة في هذا القطاع الحيوي لتحديد الاحتياجات الوطنية ومعرفة نقاط القوة التي تؤهلها لتكون شريكًا حقيقيًا في العالم ولتكون أهم المحطات لبناء القدرات الصناعات وخدمة السوق المحلية وصولًا للأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن قيمة سوق الأغذية السعودية تبلغ أكثر من 220 مليار ريال، الأمر الذي يجعلها من أكبر الدول العربية تصنيعًا للمواد الغذائية والمشروبات لتحقيق أهدافها التنموية وفقا لرؤيتها الطموحة.