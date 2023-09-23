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في مقطع فيديو وثقته الداخلية باحترافية وجودة عالية بأيد سعودية

السعودية تسطر أعظم قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
السعودية تسطر أعظم قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو أعدته وزارة الداخلية، ومدته أقل من دقيقتين رحلة نجاح السعودية وصولاً إلى العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

أعظمة قصة نجاح في القرن الـ 21

وباحترافية وإبداع وإتقان وثق المقطع، نجاح السعودية خلال سنوات قليلة لأن تسجل وتسطر أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21.

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المقطع مزج بين الماضي والحاضر وسلط الضوء على تضحيات وجهود الأجداد لتوحيد الوطن الغالي تحت راية التوحيد.

الأمن الأمان في ربوع الوطن

وبالتزامن مع الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 93 وثق المقطع، نجاح السعودية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية وعلمية والتكنولوجيا وصولاً للفضاء الخارجي بقيادة مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان.

وسلط المقطع أيضا الضوء على تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في كافة ربوع الوطن بسواعد أبناء السعودية من رجال الأمن الأوفياء البواسل.

 

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