السعودية تسطر أعظم قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة

السعودية تسطر أعظمة قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022 كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93 التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك رئيس مجلس إدارة أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة فعاليات ثقافية متنوعة بمركز “إثراء” احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
وثق مقطع فيديو أعدته وزارة الداخلية، ومدته أقل من دقيقتين رحلة نجاح السعودية وصولاً إلى العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وباحترافية وإبداع وإتقان وثق المقطع، نجاح السعودية خلال سنوات قليلة لأن تسجل وتسطر أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21.
المقطع مزج بين الماضي والحاضر وسلط الضوء على تضحيات وجهود الأجداد لتوحيد الوطن الغالي تحت راية التوحيد.
وبالتزامن مع الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 93 وثق المقطع، نجاح السعودية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية وعلمية والتكنولوجيا وصولاً للفضاء الخارجي بقيادة مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
وسلط المقطع أيضا الضوء على تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في كافة ربوع الوطن بسواعد أبناء السعودية من رجال الأمن الأوفياء البواسل.