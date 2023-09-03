السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة

تشارك المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في فعاليات المؤتمر الدولي “الأسبوع الجيومكاني الأول 2023″، الذي تنظمه الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار “الاستشعار عن بعد من أجل مستقبل أفضل” خلال الفترة من 2 حتى 7 سبتمبر الجاري.

ورأس وفد المملكة خلال المؤتمر رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وحظيت الفعالية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، إضافة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، ومشاركة أكثر من 1000 باحث وعالم وخبير من 68 دولة عربية ودولية.

التنمية المستدامة

وقال الدكتور آل صايل في كلمة المملكة خلال المؤتمر: “إن الأسبوع الجيومكاني الأول للجمعية الدولية يأتي لتجسيد روح التعاون والابتكار والتقدم تحت شعار “الاستشعار عن بعد من أجل مستقبل أفضل””، مشيرًا إلى أن الخبراء من جميع أنحاء العالم يعملون في هذا الإطار من أجل تسخير قوة التقنيات الجيومكانية لأغراض التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشاركتنا في الأسبوع الجيومكاني يؤكد التزامنا المشترك بتعظيم فوائد التطورات الجيومكانية العالمية، منوهًا بالتجربة الناجحة في المملكة ممثلة في الهيئة العامة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية وبناء منصة جيومكانية مفتوحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

منصة جيومكانية

ولفت النظر إلى قرار اللجنة العربية لخبراء إدارة المعلومات الجغرافية المكانية اختيار مصر لتنفيذ منصة جيومكانية وطنية ومنصة بيانات جيومكانية مفتوحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المشاركون خلال المؤتمر – على مدى 6 أيام – عددًا من المحاور التي تتهم بالمعلومات الجيومكانية ومنها موضوعات تتعلق بالاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور، وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مجالات الحياة.

فعاليات المؤتمر

كما تتضمن فعاليات المؤتمر عقد ورش عمل تدريبية وإقامة معرض علمي للتقنيات والابتكارات الواعدة.

يذكر أن الهيئة تشارك كراعٍ رسمي للفعالية بجناح للمملكة لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم في مجالات المعلومات الجيومكانية، وكذلك منتجات عدد من الجهات الحكومية، منها وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر ووكالة المياه في وزارة البيئة.