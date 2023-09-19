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السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان
المواطن - فريق التحرير

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شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، في الاجتماع الرباعي بشأن التطورات في الملف السوداني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، ضم الاجتماع الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، كلاً من: وزير الدولة للتنمية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشيل، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها المملكة والشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

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