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لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية في دعم المنشآت

السعودية تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأستراليا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
السعودية تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأستراليا
المواطن - واس

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تشارك المملكة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال “GEC”، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ في ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 19 – 22 سبتمبر الجاري.

وفد المملكة المشارك

وترأس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ممثلةً بنائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، وفد المملكة المشارك من عدة جهات حكومية ورواد الأعمال السعوديين، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهةً عالمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إبراز الجهود التي تقدمها الهيئة لرواد ورائدات الأعمال، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للمنشآت الواعدة بالتواصل مع الخبراء والمختصين الدوليين للاستفادة من خبراتهم، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية التي تنظمها الهيئة.

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ويضم الوفد عددًا من الجهات الحكومية، هي: وزارة الاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، للتباحث مع المؤسسات الدولية عن أبرز الفرص والممكنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير مجال ريادة الأعمال في المملكة.

تعزيز فرص التعاون

وستتضمن المشاركة مجموعة من الزيارات للوفد تشمل مركز ريادة الأعمال في جامعة ملبورن، وحاضنة ومسرعة الأعمال Hatch Quarter؛ المعنية بتقديم الدعم والاستشارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم في التوسع والمشاركة في الأسواق العالمية لجذب الاستثمارات؛ وذلك في إطار تعزيز فرص التعاون مع الشركات الناشئة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال.

كما يشارك في المعرض عدد من رواد الأعمال السعوديين، لتسليط الضوء على مشاريعهم في مختلف القطاعات، ومنها شركة “رأس مال” التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في تقديم الدعم للشركات الناشئة عبر حزمة من الأدوات في إدارة حقوق الملكية ومتابعة جداول حصص المُلاك، وقياس أثر الجولات الاستثمارية عليها، إلى جانب شركة “ويكاب” البارزة في مجال التقنيات والبناء؛ التي تسعى لتعزيز فرصها الاستثمارية من خلال التوسع إقليمياً ودولياً.

 

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