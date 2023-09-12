السعودية تعزز السلامة المرورية لخفض وفيات حوادث الطرق

أكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد الشكرة، أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازًا مهمًا في تعزيز السلامة المرورية بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة (35) في المائة خلال الأعوام الـ (5) الماضية، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يستمر حتى يوم غد.

خفض وفيات حوادث الطرق

وأضاف الشكرة أن السعودية بدعم من القيادة الرشيدة وفق رؤية السعودية 2030، ساعية إلى تحقيق منجز آخر بالوصول إلى الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة (50) في المائة بحلول عام 2030 بتضافر جهود منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بدعم من لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق والجهات المعنية.

السلامة المرورية

وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام – الإدارة العامة للمرور – بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق متطلبات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع أماكن وقوع الحوادث (النقاط السوداء) ميدانيًا، ووضع الحلول الضبطية والهندسية لها، حيث انخفضت الوفيات من (9311) في عام 2016 م إلى (6651) في عام 2021 م، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.