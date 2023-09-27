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عبرت عن تضامنها وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

السعودية تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة الأفراح بـ نينوى

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
السعودية تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة الأفراح بـ نينوى
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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