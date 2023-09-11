السعودية تقلص ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية

قلصت المملكة ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية في خطوة تؤكد اتجاهات السعودية لتنوع الدخل ومصادره عالميًّا.

وأفادت تقارير اقتصادية، أن السعودية هي أحدث دولة تقوم بتفريغ كمية هائلة من ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية.

وفي فبراير 2020، بلغت ممتلكاتهم ذروتها عند 184 مليار دولار، وهي الآن منخفضة بنسبة 41% إلى 108 مليار دولار.

الصين

وفي الوقت نفسه، انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى 835 مليار دولار بنسبة 40%، وهو أدنى مستوى جديد لها منذ 14 عامًا، بحسب موقع TKL المختص في الاقتصاد العالمي.

وعلق الموقع العالمي على تقليص السعودية والصين ملكيتهما بقوله: إن الهروب العالمي من سندات الخزانة الأمريكية أمر مثير للقلق.

أدنى مستوى منذ 2016

انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 108.1 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، بانخفاض قدره 3.2 مليار دولار، مقارنة بشهر مايو 2023.

وبذلك تسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2016، حيث بلغت آنذاك 102.8 مليار ريال.

واستقرت السعودية في المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يونيو 2023.

استثمارات السعودية في السندات

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 99.83 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 92.3% من الإجمالي، و8.29 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 7.7%.