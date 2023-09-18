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أكدت أن هذه الممارسات تُعد تعديًا صارخًا لكافة الأعراف الدولية

السعودية تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
السعودية تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

إنهاء التصعيد

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

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