السعودية ثاني بلد عربي يستضيف السوبر الإفريقي

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أصبحت السعودية ثاني بلد عربي يستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقي وذلك بعد استضافتها لمباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري أمس.
واستضافت السعودية البطولة لأول مرة على أراضيها بعد قطر التي استضافت البطولة 4 مرات أعوام 2019 و 2020 و 2021 و 2022.
وكانت قطر استضافت مباريات السوبر الإفريقي التي جمعت بين ” الرجاء المغربي ضد الترجي التونسي في 2019″ و ” الزمالك المصري ضد الترجي التونسي في 2020″ و ” الأهلي المصري ضد نهضة بركان المغربي في 2021″ و ” الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي في 2022″.
وبالأمس، تُوج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث شهدت المباراة حضورًا كبيرًا من قبل جماهير الأهلي.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الفريقين، وسط العديد من الفرص المهدرة.
ونجح نادي اتحاد العاصمة في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب الجزائري زين بلعيد في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر الأهلي المصري بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، ضغط الأهلي بحثًا عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل عدم التركيز في إنهاء الهجمات.
وانتهت المباراة بفوز اتحاد العاصمة بهدف ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.