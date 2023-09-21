السعودية على موعد مع تقلبات جوية ملموسة بعد 23 سبتمبر

كشف محلل الطقس عادل قازنلي، أن السعودية تعيش حاليًا أجواء جوية مستقرة نوعًا ما، قائلًا إن “هذا ما يُعرف بالهدوء قبل العاصفة”.

وأضاف قازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن السعودية ستشهد تقلبات جوية ملموسة الفترة المقبلة، موضحًا أن السحب الموجودة ركامية رعدية نتجت عن نسيم البحر على المرتفعات خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد حتى منطقة مكة والمدينة المنورة لأنها مناطق جبالية.

الاعتدال الخريفي

ولفت إلى أن الاعتدال الخريفي سيبدأ يوم 23 سبتمبر مع احتفالات اليوم الوطني الـ93، حيث يكون عدد ساعات النهار مساويًا لعدد ساعات الليل، مع نقص درجات الحرارة تدريجيًا.

وأشار إلى أنه بعد يوم 23 ستشهد السعودية تقلبات جوية ملموسة الفترة المقبلة من بينها نسمات هوائية بادرة مصحوبة بسحب وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.