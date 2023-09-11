ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة إعصار دانيال يدخل مصر من بوابة الإسكندرية ومطروح رؤية مشتركة للتعاون بين الجامعات السعودية والهندية السعودية والهند توقعان 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص التأمينات الاجتماعية: احفظ حقك وضم مدد خدمتك الفراج: أتمنى إطلاق قناة لـ الدوري السعودي باللغة الإنجليزية غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين الدفاع المدني يخالف منشأة لم تطبق السلامة بمخارج الطوارئ عبدالرحمن العبود يبدأ برنامجه اللياقي الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة
أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن توقيع 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الهند خلال منتدى الاستثمار السعودي – الهندي.
وقال الفالح عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الاثنين، إنه “على هامش زيارة ولي العهد للهند، شهد منتدى الاستثمار السعودي الهندي توقيع 53 اتفاقية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في السعودية والهند”.
وأضاف الفالح أن الاتفاقيات الموقعة شملت عددًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلدين.
كما أجرى وزير الاستثمار أثناء منتدى الاستثمار السعودي الهندي، حوارًا مفتوحًا مع نظيره الهندي شري بيوش قويال، تركّز حول المزايا التنافسية للاستثمار في البلدين وسبل تنميتها.