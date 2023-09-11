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شملت عددًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية

السعودية والهند توقعان 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
السعودية والهند توقعان 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن توقيع 53 اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الهند خلال منتدى الاستثمار السعودي – الهندي.

53 اتفاقية

وقال الفالح عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الاثنين، إنه “على هامش زيارة ولي العهد للهند، شهد منتدى الاستثمار السعودي الهندي توقيع 53 اتفاقية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في السعودية والهند”.

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وأضاف الفالح أن الاتفاقيات الموقعة شملت عددًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلدين.

المزايا التنافسية للاستثمار

كما أجرى وزير الاستثمار أثناء منتدى الاستثمار السعودي الهندي، حوارًا مفتوحًا مع نظيره الهندي شري بيوش قويال، تركّز حول المزايا التنافسية للاستثمار في البلدين وسبل تنميتها.

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