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مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي

السعودية وسنغافورة تعلنان تدشين مجلس أعمال مشترك

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
السعودية وسنغافورة تعلنان تدشين مجلس أعمال مشترك
المواطن - واس

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أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة عن تدشين مجلس أعمال سعودي سنغافوري مشترك، في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

منتدى الأعمال السعودي السنغافوري

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي السنغافوري الذي عقد مؤخراً بسنغافورة بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ونظيره السنغافوري، حيث أعلن اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري عن تدشين مجلس الأعمال المشترك.

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مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي

ويُعنَى مجلس الأعمال السعودي السنغافوري بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.
يُذكر أن المملكة وسنغافورة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 45.2 مليار ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50.8%.

 

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