السفارة الأمريكية بالرياض: الهجمات الحوثية مرفوضة وتهدد أطول فترة هدوء في اليمن

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية أمس الاثنين، والذي أسفر عن مقتل استشهاد من عناصر قوة دفاع البحرين وإصابة آخرين.

هجمات غير مقبولة في اليمن

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد أطول فترة هدوء عرفتها البلاد منذ بدء الحرب في اليمن، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة البحرين.

السعودية تدين الهجوم

وكانت وزارة الخارجية أعربت في وقت سابق عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت السعودية وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.