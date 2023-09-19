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أكدت أن المواهب السعودية قدموا أداء رائعًا

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
المواطن - فريق التحرير

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أشادت السفارة الأمريكية في الرياض، بحفل روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك، وأكدت أنه مثال رائع للتبادل الثقافي.

التبادل الثقافي

وأضافت السفارة، في منشور عبر منصة إكس، أن تنظيم ذلك الحفل، لهو مثالٌ رائع للتبادل الثقافي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

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وتابعت، استضافت مدينة نيويورك الحفل في دار الأوبرا متروبوليتان، حيث تألقت فيه المواهب الموسيقية السعودية وقدموا أداءً تاريخيًّا.

مقطوعات رائعة

ونشرت السفارة مقاطع إبداعية من الحفل، الذي يتألق المشاركون فيه بأداء مقطوعات رائعة تعكس مدى رقي الإنسان السعودي وذائقته الفنية العالية.

 

 

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