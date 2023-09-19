السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي

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أشادت السفارة الأمريكية في الرياض، بحفل روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك، وأكدت أنه مثال رائع للتبادل الثقافي.
وأضافت السفارة، في منشور عبر منصة إكس، أن تنظيم ذلك الحفل، لهو مثالٌ رائع للتبادل الثقافي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت، استضافت مدينة نيويورك الحفل في دار الأوبرا متروبوليتان، حيث تألقت فيه المواهب الموسيقية السعودية وقدموا أداءً تاريخيًّا.
ونشرت السفارة مقاطع إبداعية من الحفل، الذي يتألق المشاركون فيه بأداء مقطوعات رائعة تعكس مدى رقي الإنسان السعودي وذائقته الفنية العالية.
استضافت مدينة نيويورك حفل #روائع_الأوركسترا_السعودية في دار الأوبرا متروبوليتان ، حيث تألقت فيه المواهب الموسيقية السعودية وقدموا أداءً تاريخياً. يعد هذا الحفل مثالاً رائعاً للتبادل الثقافي بين شعبي 🇺🇸 و 🇸🇦pic.twitter.com/vbmf8fLcEp
— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) September 18, 2023