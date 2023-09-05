السفارة السعودية باليابان تؤكد سلامة مواطنيها بعد زلزال كوشيرو

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدةً سلامة المواطنين السعوديين بعد الزلزال الذي ضرب مدينة كوشيرو قبل أيام.

وأهابت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.

يُشار إلى أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كوشيرو في اليابان، السبت الماضي.