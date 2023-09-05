تحذير من خطورة شاشات الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية 10 مخالفين أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي السفارة السعودية باليابان تؤكد سلامة مواطنيها بعد زلزال كوشيرو اليوم .. تعليق تداول أسهم 3 شركات بسوق الأسهم بدء القبول في برنامج رواد سار برواتب تبدأ من 11 ألف ريال تعاون ثنائي لتعزيز مكانة السعودية سياحيًا مقترح بفرض غرامة مالية على تكاليف الزواج الباهظة 5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية السعودية دولة كبرى ومحورية صاحبة مبادئ راسخة وأولويات لا تحيد عنها
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدةً سلامة المواطنين السعوديين بعد الزلزال الذي ضرب مدينة كوشيرو قبل أيام.
وأهابت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.
يُشار إلى أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كوشيرو في اليابان، السبت الماضي.